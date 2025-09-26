В Свердловской области упростили правила для открытия торговых точек

Теперь местные власти будут предоставлять предпринимателям готовые торговые павильоны. Раньше бизнесменам нужно было самостоятельно покупать и устанавливать киоск, а также платить за аренду земли. Затраты на приобретение и установку одного объекта составляли от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.