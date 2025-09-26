Ричмонд
В Свердловской области упростили правила для открытия торговых точек

Правила для уличной торговли меняют в Свердловской области.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Свердловской области утвердило изменения в правилах размещения нестационарных торговых объектов. Новые правила будут действовать для всех городов и районов региона. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Денис Паслер.

Теперь местные власти будут предоставлять предпринимателям готовые торговые павильоны. Раньше бизнесменам нужно было самостоятельно покупать и устанавливать киоск, а также платить за аренду земли. Затраты на приобретение и установку одного объекта составляли от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

— Малому и среднему бизнесу не придётся тратиться на покупку и установку киосков. Им остаётся только оплатить размещение объекта по договору, что по цене — подъёмно для предпринимателей, — уточнил Денис Паслер.

Это снизит финансовую нагрузку на малый и средний бизнес при открытии торговых точек.

Напомним, что в малом и среднем бизнесе Свердловской области сейчас занято почти 945 тысяч человек.