В Новосибирске провода убрали под землю в рамках проекта «Чистое небо»

Академгородок стал первым районом города, где линии связи и электроснабжения полностью перенесли под землю. На Морском проспекте и проспекте Строителей все кабели проложены в специальные коллекторы, что заметно улучшило облик улиц. По словам мэра Максима Кудрявцева, опыт Академгородка будет распространяться на другие районы Новосибирска.