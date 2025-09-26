В Новосибирске провода убрали под землю в рамках проекта «Чистое небо»

Академгородок стал первым районом города, где линии связи и электроснабжения полностью перенесли под землю. На Морском проспекте и проспекте Строителей все кабели проложены в специальные коллекторы, что заметно улучшило облик улиц. По словам мэра Максима Кудрявцева, опыт Академгородка будет распространяться на другие районы Новосибирска.
По словам департамента, цель проекта — не только эстетическая: устранение воздушных проводов расширяет возможности использования прилегающих территорий, где ЛЭП ранее ограничивали развитие. Наружное освещение на всех объектах работает в штатном режиме, ведётся приёмка выполненных работ.
Первоначально бюджет проекта составлял 211 млн рублей, но контракт на строительство был заключён за 190,5 млн рублей. Экономия в 20,5 млн рублей пошла на дополнительные работы: переустройство линий наружного освещения с установкой новых опор и энергоэффективных светодиодов на улицах Героев Труда, Правды и Детском проезде.