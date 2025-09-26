Список самых востребованных специалистов сентября опубликовали в Челябинской области

Список возглавляют продавцы-консультанты и кассиры. На втором месте — менеджеры по продажам и работе с клиентами, а на третьем — разнорабочие. Среди самых востребованных специалистов эксперты также выделили поваров, водителей, операторов call-центра, слесарей, сантехников, сварщиков, электромонтажников, врачей, машинистов, упаковщиков, бухгалтеров, инженеров и уборщиков.
— Очевидно, что рынок труда в Челябинской области продолжает нуждаться, в первую очередь, в специалистах рабочих профессий — на них приходится 29% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте по уровню спроса — специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (21%) и на третьем — специалисты из сферы производства (21%), — добавили аналитики сервиса hh.ru.
Отметим, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России, в том числе и в Челябинской области, вырастет более чем на 20%.