Список самых востребованных специалистов сентября опубликовали в Челябинской области

— Очевидно, что рынок труда в Челябинской области продолжает нуждаться, в первую очередь, в специалистах рабочих профессий — на них приходится 29% от всех предложений о работе в регионе. На втором месте по уровню спроса — специалисты по продажам и обслуживанию клиентов (21%) и на третьем — специалисты из сферы производства (21%), — добавили аналитики сервиса hh.ru.