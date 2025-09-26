За неделю в Татарстане сильнее всего подорожал бензин АИ-92

Также в республике выросла стоимость бензина АИ-95, а именно на 0,3%, до 60,27 рубля.
В период с 15 по 22 сентября бензин АИ-92 подорожал на 0,35%, до 56,06 рубля за литр. Такие данные следуют из статистики Татарстанстата.
Также в республике выросла стоимость бензина АИ-95, а именно на 0,3%, до 60,27 рубля.
Подорожал в Татарстане и АИ-98. Эта марка топлива прибавила в цене 0,03%, до 83,38 рубля.
Цена дизеля возросла на 0,2%, до 67,34 рубля за литр.