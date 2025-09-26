Ричмонд
В Новосибирске 157 дольщиков получили квартиры в долгострое на Дуси Ковальчук

Дом начали строить в 2015 году, но завершить удалось только сейчас.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске ввели в эксплуатацию новую секцию долгостроя на улице Дуси Ковальчук, 238 стр. Ключи от квартир получат 157 дольщиков, ждавших жильё почти десять лет. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Разрешение на ввод дома выдали 26 сентября. Общая площадь объекта составила около 20 тысяч квадратных метров. Строительство стартовало ещё в 2015 году, однако застройщик не смог завершить проект в 2017 году. Квартиры людям не передали в срок, и объект вошёл в число проблемных.

Алгоритм завершения строительства выработали на рабочей группе при минстрое региона совместно с прокуратурой. Проект находился на постоянном контроле властей.

— Постепенное завершение строительства дома по ул. Дуси Ковальчук — один из таких примеров. Мы стараемся максимально оказывать поддержку в процессе достройки, в частности, помогаем в решении вопросов с ресурсоснабжающими организациями. Новоселье отметят 157 дольщика, — сообщил замминистра строительства Новосибирской области Олег Поскачин.