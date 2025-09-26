В Новосибирске 157 дольщиков получили квартиры в долгострое на Дуси Ковальчук

Разрешение на ввод дома выдали 26 сентября. Общая площадь объекта составила около 20 тысяч квадратных метров. Строительство стартовало ещё в 2015 году, однако застройщик не смог завершить проект в 2017 году. Квартиры людям не передали в срок, и объект вошёл в число проблемных.