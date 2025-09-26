Ричмонд
Льготный тариф страховых взносов для IT-сектора планируется повысить до 15%

Минфин России подготовил проект документа, предполагающий, что льготный тариф страховых взносов для IT-организаций будет повышен до 15 процентов.

Тарифы в отношении доходов работников сверх предельной взносооблагаемой базы будут, как и прежде, составлять 7,6 процента.

Стандартный тариф составляет 30 процентов в пределах величины базы и 15,1 процента для дохода, ее превышающего.

