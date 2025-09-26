В Самаре подорожали общественные бани

«Это привело к убыткам и отрицательному балансу уже в середине лета. Взятый кредит позволил выполнить только часть необходимых ремонтных работ. На косметический ремонт средств не хватило. Дополнительный кредит пошёл на выплату зарплат. Мы оказались перед выбором: закрыть общие отделения или повысить цену, чтобы сохранить их работу», — сообщили в документе-пояснении.