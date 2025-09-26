По проекту реновации «Тихого Компроса» в Перми изымут участок под овощным магазином

Минувшей осенью компания «Брусника» выиграла на торгах право комплексного развития территорий в Перми, ограниченных улицами Куйбышева, Коминтерна и Комсомольским проспектом, а также улицами Емельяна Ярославского, Лодыгина и Солдатова. Площадь для реновации составляет 6,53 га и включает пять многоквартирных аварийных домов. После расселения аварийных домов инвестор построит там около 100 тыс. кв. м жилья и передаст муниципалитету несколько квартир для детей-сирот. Застройщик также займется озеленением и благоустройством территории.