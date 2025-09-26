Финансовый эксперт объяснил, как вернуть ошибочно списанные налоги

Генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев сообщил, что россиянам, у которых ошибочно списали налоги, нужно выполнить три шага, чтобы вернуть деньги. С 1 ноября средства могут списываться с их карт без судебного решения при наличии налоговой задолженности.
В первую очередь необходимо обратиться в налоговую с заявлением о возврате переплаты и приложить документы, подтверждающие право на возврат. Также нужно потребовать начисления процентов за каждый день просрочки возврата, поскольку решение Верховного суда РФ предусматривает выплату процентов за неправомерное списание. В случае отказа налоговой возмещать денежные средства — подать в суд иск о признании задолженности безнадежной к взысканию или о возврате средств.
Мехтиев рекомендует активно пользоваться личным кабинетом налогоплательщика и порталом госуслуг, чтобы вовремя обнаружить и оспорить ошибочные списания, ведь такие уведомления о долгах приходят в онлайн-режиме.
Эксперт отметил, что цель механизма списания без суда — борьба с недоимками, однако в спорной ситуации налогоплательщик вправе оспорить сумму и предотвратить автоматическое списание. Он призвал внимательно следить за начислениями и датами списаний.