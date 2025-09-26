Финансовый эксперт объяснил, как вернуть ошибочно списанные налоги

В первую очередь необходимо обратиться в налоговую с заявлением о возврате переплаты и приложить документы, подтверждающие право на возврат. Также нужно потребовать начисления процентов за каждый день просрочки возврата, поскольку решение Верховного суда РФ предусматривает выплату процентов за неправомерное списание. В случае отказа налоговой возмещать денежные средства — подать в суд иск о признании задолженности безнадежной к взысканию или о возврате средств.