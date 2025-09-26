Тургеневский мост в Краснодаре отремонтировали наполовину

Тургеневский мост в Краснодаре отремонтировали на 50%. Об этом сообщил директор компании-подрядчика Александр Карпенко в своем telegram-канале.
В настоящее время установлены 75 новых балок и 20 плит пролетного строения. Специалисты завершили работы по пескоструйной обработке металлоконструкций. На 80% выполнен их грунтовка. В настоящее время стартуют работы по их покраске.
«Производится ремонт плит сталежелезобетонного пролетного строения, ведутся работы по омоноличиванию консольных блоков, устройству выравнивающего слоя, ремонт лестничных сходов башенного типа», — рассказал Александр Карпенко.
На мосту завершают пескоструйную обработку бетонных поверхностей опор и начинают их оштукатуривание. Затем команда приступит к их покраске.
Кроме того, в ближайшее время начнутся работы по гидроизоляции пролетных строений. Специалисты будут обустраивать защитный слой из бетона и дорожной одежды.
В конце ноября 2025 года на Тургеневском мосту планируют перекрыть вторую половину. Движение на первой возобновят.