Нарушения в работе общепита нашли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае Россельхознадзор нашел нарушения в сфере общественного питания. В одном из заведений Комсомольска продукты использовались без подтверждения качества. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как уточняют в службе, на кухню поступало сырье без ветеринарных сопроводительных документов. Это не позволяло установить, проходила ли продукция санитарную экспертизу и соответствовала ли срокам годности.
«По факту выявленного нарушения предпринимателю объявлено предостережение», — рассказали в ведомстве.
Всего с начала года Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора выявило на Дальнем Востоке больше 240 аналогичных случаев. Информация о них передается в региональные управления Роспотребнадзора для дальнейших проверок.