В Единый реестр внесли 50 кубанских кемпингов и глэмпингов, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.
С 6 сентября за оказание услуг без внесения в реестр или несоблюдение требований классификации могут оштрафовать. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до доли годового дохода.
Как отметили в ведомстве, это повысит качество услуг для отдыхающих, сделает рынок прозрачным и конкурентным.
Напомним, самыми дорогими видами жилья в Сочи стали санатории и глэмпинги. Чаще всего на курорте отдыхающие останавливаются в гостиницах или гостевых домах, а также предпочитают посуточную аренду жилья.