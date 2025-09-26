Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Единый реестр внесли 50 кубанских кемпингов и глэмпингов

50 кемпингов и глэмпингов прошли классификацию в Краснодарском крае.

В Единый реестр внесли 50 кубанских кемпингов и глэмпингов, сообщают «Краснодарские известия» со ссылкой на пресс-службу министерства курортов, туризма и олимпийского наследия края.

50 находящихся на территории Кубани глэмпингов и кемпингов вошли в Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии.

С 6 сентября за оказание услуг без внесения в реестр или несоблюдение требований классификации могут оштрафовать. Для должностных лиц сумма штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических — от 300 тысяч до доли годового дохода.

Как отметили в ведомстве, это повысит качество услуг для отдыхающих, сделает рынок прозрачным и конкурентным.

Напомним, самыми дорогими видами жилья в Сочи стали санатории и глэмпинги. Чаще всего на курорте отдыхающие останавливаются в гостиницах или гостевых домах, а также предпочитают посуточную аренду жилья.