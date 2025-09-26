Почти 300 километров дорог отремонтируют в Хабаровском крае к 2027 году

С 2019 по 2024 год в крае обновили 820 дорожных объектов общей протяженностью больше 800 километров. Ремонт велся как на региональных трассах, так и в Хабаровской и Комсомольской агломерациях. За последние три года дополнительно отремонтировано 98 мостов, а к 2028 году этот показатель увеличат еще на три тысячи метров.