Почти 300 километров дорог отремонтируют в Хабаровском крае к 2027 году

Создание современной транспортной сети обсуждали на заседании правительства Хабаровского края. Министр транспорта Константин Кравцов доложил о результатах и планах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
С 2019 по 2024 год в крае обновили 820 дорожных объектов общей протяженностью больше 800 километров. Ремонт велся как на региональных трассах, так и в Хабаровской и Комсомольской агломерациях. За последние три года дополнительно отремонтировано 98 мостов, а к 2028 году этот показатель увеличат еще на три тысячи метров.
С 2025 года к нацпроекту присоединились Советско-Гаванская и Амурская агломерации. Только в этом году ремонтируют 58 объектов: 39 участков дорог протяженностью 140 километров и 19 мостовых сооружений. Финансирование составляет 5,5 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета.
Одним из ключевых направлений стало развитие острова Большого Уссурийского. Сегодня его готовность составляет чуть больше семи процентов. На строительство подъездной дороги к пункту пропуска выделено 500 миллионов рублей федеральных средств. Работы выполняются в срок, на объекте задействовано до 50 единиц техники.
В 2026 году в регионе приведут в нормативное состояние 95 километров дорог и больше 160 метров мостов. В 2027-м объем увеличится: планируется обновить 181 километр трасс и 663 метра мостовых конструкций.
Отдельное внимание уделили дороге «Обход Хабаровска». После открытия участка с 13 по 42 километр нагрузка на начало трассы резко возросла. Решением станет строительство транспортной развязки «клеверный лист» и расширение дороги до четырех полос.
«При ремонте мы применяем современные технологии, которые продлевают срок службы покрытия и снижают нагрузку на экологию», — рассказал министр транспорта Константин Кравцов.
По словам первого зампреда правительства края Сергея Абрамова, при развитии инфраструктуры важно сочетать интересы бизнеса и безопасность жителей.
Вице-губернатор Артем Мельников обратил внимание на необходимость создавать придорожную инфраструктуру и обеспечивать сотовую связь на региональных трассах. Эти вопросы будут обсуждаться совместно с минцифры края.