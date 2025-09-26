Завод «Роскосмоса» взыскал свыше 57 млн с Миндортранса Челябинской области

Исковое заявление Усть-Катавского вагоностроительного завода к министерству дорожного хозяйства и транспорта о взыскании задолженности рассматривал Арбитражный суд.
«В судебном заседании 26 сентября 2025 года исковые требования удовлетворены в полном объеме», — сообщили в суде.
Там уточнили, что речь идет про 57 млн 427 тыс. 555 рублей.
Требования УКВЗ связаны с одним из госконтрактов на поставку трамваев для Челябинска, он был заключен 23 января 2024 года.
По версии Миндортранса Челябинской области, поставщик допустил нарушение сроков окончания работы, в связи с чем заказчик направил требования об уплате неустоек. Контрактом предусмотрено, что заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате поставщику. Министерство произвело удержание сумм начисленных неустоек из сумм, подлежащих оплате поставщику за выполненные работы на общую сумму 57,42 млн рублей, пояснили ранее в ведомстве.
Там также утверждали, что предприятие не согласилось с начислением неустойки по контракту и направило досудебную претензию с требованием о ее списании.