Завод «Роскосмоса» взыскал свыше 57 млн с Миндортранса Челябинской области

По версии Миндортранса Челябинской области, поставщик допустил нарушение сроков окончания работы, в связи с чем заказчик направил требования об уплате неустоек. Контрактом предусмотрено, что заказчик вправе удержать сумму неисполненных поставщиком требований об уплате неустоек из суммы, подлежащей оплате поставщику. Министерство произвело удержание сумм начисленных неустоек из сумм, подлежащих оплате поставщику за выполненные работы на общую сумму 57,42 млн рублей, пояснили ранее в ведомстве.