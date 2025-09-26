Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре работника уволили, подделав его подпись в заявлении

Мужчина вернулся с межвахтового отдыха и обнаружил на счете зачисление денег с пометкой «расчет при увольнении».

Источник: Reuters

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура помогла восстановить работника, которого незаконно уволили из золотодобывающей компании, подделав его подпись. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Мужчина вернулся с межвахтового отдыха и обнаружил на счете зачисление денег с пометкой «расчет при увольнении». При проверке электронной трудовой книжки через портал Госуслуг он увидел запись о прекращении трудовых отношений якобы по «соглашению сторон». Сам работник никаких документов об увольнении не подписывал.

Прокурор, участвовавший в деле, настоял на проведении почерковедческой экспертизы и допросе сотрудников предприятия. Экспертиза подтвердила, что подписи в приказе и соглашении об увольнении выполнены не истцом.

Суд учел заключение прокурора и восстановил мужчину на прежней должности. Ранее незаконно уволенный сотрудник получил право продолжить трудовую деятельность в компании.

Также работодателю предписано выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат превысит 650 тысяч рублей.