В Комсомольске-на-Амуре работника уволили, подделав его подпись в заявлении

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура помогла восстановить работника, которого незаконно уволили из золотодобывающей компании, подделав его подпись. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.
Мужчина вернулся с межвахтового отдыха и обнаружил на счете зачисление денег с пометкой «расчет при увольнении». При проверке электронной трудовой книжки через портал Госуслуг он увидел запись о прекращении трудовых отношений якобы по «соглашению сторон». Сам работник никаких документов об увольнении не подписывал.
Прокурор, участвовавший в деле, настоял на проведении почерковедческой экспертизы и допросе сотрудников предприятия. Экспертиза подтвердила, что подписи в приказе и соглашении об увольнении выполнены не истцом.
Суд учел заключение прокурора и восстановил мужчину на прежней должности. Ранее незаконно уволенный сотрудник получил право продолжить трудовую деятельность в компании.
Также работодателю предписано выплатить зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. Общая сумма выплат превысит 650 тысяч рублей.