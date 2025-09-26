В Комсомольске-на-Амуре работника уволили, подделав его подпись в заявлении

Мужчина вернулся с межвахтового отдыха и обнаружил на счете зачисление денег с пометкой «расчет при увольнении». При проверке электронной трудовой книжки через портал Госуслуг он увидел запись о прекращении трудовых отношений якобы по «соглашению сторон». Сам работник никаких документов об увольнении не подписывал.