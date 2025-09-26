Казахстан планирует освободить от НДС импорт и ремонт отдельных товаров из стран ЕАЭС

АСТАНА, 26 сен — Sputnik. Министерство финансов Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа об утверждении перечня услуг по ремонту товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, включая их восстановление и замену составных частей.
Ведомство назвало главную цель проекта.
«Создание правового механизма освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость при импорте и ремонте транспортных средств и отдельных категорий товаров, ввозимых из государств-членов Евразийского экономического союза, с целью снижения финансовой нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности и стимулирования развития сервисных и производственных отраслей в Республике Казахстан», — говорится в документе.
Проект также устанавливает правила освобождения от НДС при импорте и ремонте отдельных категорий товаров, в том числе транспортных средств.
В результате Минфин ожидает уменьшение затрат предприятий за счет налоговых льгот, упрощение процедур ремонта и восстановления импортированных товаров, повышение конкурентоспособности казахстанских компании среди стран ЕАЭС.
На публичном обсуждении документ будет до 10 октября 2025 года.