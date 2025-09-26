Ричмонд
+23°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан планирует освободить от НДС импорт и ремонт отдельных товаров из стран ЕАЭС

Проект предусматривает также освобождение от налогов при импорте транспорта.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 26 сен — Sputnik. Министерство финансов Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа об утверждении перечня услуг по ремонту товаров, ввозимых из стран ЕАЭС, включая их восстановление и замену составных частей.

Ведомство назвало главную цель проекта.

«Создание правового механизма освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость при импорте и ремонте транспортных средств и отдельных категорий товаров, ввозимых из государств-членов Евразийского экономического союза, с целью снижения финансовой нагрузки на участников внешнеэкономической деятельности и стимулирования развития сервисных и производственных отраслей в Республике Казахстан», — говорится в документе.

Проект также устанавливает правила освобождения от НДС при импорте и ремонте отдельных категорий товаров, в том числе транспортных средств.

В результате Минфин ожидает уменьшение затрат предприятий за счет налоговых льгот, упрощение процедур ремонта и восстановления импортированных товаров, повышение конкурентоспособности казахстанских компании среди стран ЕАЭС.

На публичном обсуждении документ будет до 10 октября 2025 года.