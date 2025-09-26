Ричмонд
Власти прокомментировали отсутствие бензина на ряде АЗС Калининграда

В региональном правительстве мониторят ситуацию.

Источник: Клопс.ru

На крупных автозаправочных станциях нет проблем с топливом. Сложности возникают на более мелких АЗС, сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов во время прямого эфира в ЦУР «ВКонтакте» в пятницу, 26 сентября.

«У нас топлива в достаточном количестве. Есть договорённости, чтобы не допустить хоть какого-то дефицита. Не вижу причин для волнения. Есть независимые операторы, у них возникают сложности. Пытаемся проблему решить. У основных компаний проблем с топливом нет», — уточнил Рольбинов.

По словам чиновника, власти постоянно мониторят ситуацию. «Действительно, если посмотреть новостные сайты, то видим, что в стране есть перебои. Министерство в ежедневном режиме мониторит ситуацию. Есть контакты и связь с операторами. Буквально раз в три дня проводим совещания, чтобы определить проблемы с доставкой к нам», — сказал вице-премьер.

Мелкие АЗС не относятся к вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК). Это те, чья деятельность включает все производственные этапы — от добычи до продажи нефтепродуктов. К российским ВИНК относятся такие компании, как «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и другие.

