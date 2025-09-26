Завершилось слияние двух крупных банков УрФО

Уральский банк реконструкции и развития официально завершил присоединение «ВУЗ-банка». Соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц. Ранее данное решение было одобрено собранием акционеров УБРиР.
«Мы успешно завершили программу финансового оздоровления “ВУЗ-банка”, продолжавшуюся 10 лет. Все параметры, которые были согласованы с Банком России в 2015 году, достигнуты. В России практика санации частными банками еще только формируется, поэтому многие решения приходилось реализовывать впервые. Результаты, которых мы достигли, наглядно подтвердили, что в УБРиР работает слаженная и высокопрофессиональная команда, у банка качественные активы и надежный капитал. Все это станет опорой для новой амбициозной стратегии развития, к реализации которой мы готовы приступить», — прокомментировал президент УБРиР Алексей Долгов.
Для клиентов «ВУЗ-банка» присоединение к УБРиР реализовано бесшовно. Интеграция двух офисных сетей началась четыре года назад, тогда же была сформирована единая линейка продуктов и тарифов.
На тот момент «ВУЗ-банк» входил в число 40 крупнейших банков России по активам и занимал вторую строчку в УрФО после УБРиР. «Десятки тысяч наших клиентов — физических и юридических лиц — продолжали обслуживание на прежних условиях в “ВУЗ-банке” в полном соответствии с действующими договорами. Постепенно большинство из них перешло на обслуживание в УБРиР. Накануне завершил обслуживание клиентов дополнительный офис “Университетский”. Тем самым под 34-летней историей “ВУЗ-банка” была подведена итоговая черта. Теперь наши сотрудники и наши клиенты продолжают партнерство под брендом УБРиР. Я благодарен команде “ВУЗ-банка”, которая на протяжении десяти лет санации обеспечивала бесперебойную работу и обслуживание клиентов», — сказал председатель правления этой финансовой организации Геннадий Изевлин.
Переход сотрудников «ВУЗ-банка» на работу в УБРиР проводился поэтапно и с соблюдением требований трудового законодательства. Сам Геннадий Изевлин теперь трудится на посту начальника службы администрирования и развития региональной сети банка.
Добавим, что после присоединения к УБРиР перешли исключительные права на товарный знак «ВУЗ-банк», домен vuzbank.ru и иные объекты интеллектуальной собственности, но развивать их как самостоятельный бренд банк не планирует.