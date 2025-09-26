Завершилось слияние двух крупных банков УрФО

На тот момент «ВУЗ-банк» входил в число 40 крупнейших банков России по активам и занимал вторую строчку в УрФО после УБРиР. «Десятки тысяч наших клиентов — физических и юридических лиц — продолжали обслуживание на прежних условиях в “ВУЗ-банке” в полном соответствии с действующими договорами. Постепенно большинство из них перешло на обслуживание в УБРиР. Накануне завершил обслуживание клиентов дополнительный офис “Университетский”. Тем самым под 34-летней историей “ВУЗ-банка” была подведена итоговая черта. Теперь наши сотрудники и наши клиенты продолжают партнерство под брендом УБРиР. Я благодарен команде “ВУЗ-банка”, которая на протяжении десяти лет санации обеспечивала бесперебойную работу и обслуживание клиентов», — сказал председатель правления этой финансовой организации Геннадий Изевлин.