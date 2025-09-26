Ричмонд
Кредиты в экономике Казахстана превысили 46 трлн тенге

На 1 августа 2025 года, общий объем кредитов в экономике в расширенном определении достиг 46,7 трлн тенге. Это следует из данных Нацбанка.

Источник: Курсив

Это на 23,8% больше, чем годом ранее, и на 2,2%, или 1 трлн тенге больше, чем по итогам июня 2025 года.

Из этих денег 21,8 трлн тенге (46,5%) приходится на бизнес — кредиты нефинансовым юрлицам и индивидуальным предпринимателям на развитие. Еще 25 трлн тенге (53,5%) — доля займов, выданных населению.

Большая часть кредитов номинирована в тенге — 41,9 трлн (89,8%). На валютные займы приходится 4,8 трлн (10,2%). При этом кредиты, выданные банковским сектором, занимают 85% от всего портфеля.

Кредиты экономике в расширенном определении — это данные об остатках задолженности по кредитам банков (включая Отбасы банк и Банк развития Казахстана), ипотечных организаций, структур «Байтерека» и микрофинансовых организаций.

Ранее «Курсив» писал, что Нацбанк заработал на инвестициях пенсионных денег 1,3 трлн тенге с начала года.