Рольбинов: проблем с субсидированными билетами на сегодняшний день нет

«У нас на сегодняшний день субсидированные авиабилеты присутствуют во всех компаниях. Это связано с тем, что буквально в августе Министерство транспорта по обращению правительства области нашло возможность и добавило ещё более 400 млн на субсидии. Поэтому на сегодняшний день можно приобрести субсидированные билеты и у компании Smartavia, и у “Уральских авиалиний”, и у “Аэрофлота”, и у [компании] “Северный ветер” по всем абсолютно направлениям», — рассказал Рольбинов.