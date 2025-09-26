Когда начнется запуск первых поездов LRT в Астане

«В дальнейшем будем каждый день продолжительность работы, количество станций и поездов увеличивать. Через неделю мы увидим работу в тестовом режиме между 1−2 станциями. В целом тестирование продлится от 3 до 6 месяцев. В октябре прибудут дополнительно восемь поездов, до декабря будут все 18 составов. По нашим планам, все составы заработают с начала следующего года. К концу декабря, в начале и середине января мы планируем, что в тестовом режиме будут работать все составы. Проектная стоимость проезда 200 тенге», — озвучил аким.