Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что будет с ценами на бензин в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Перебои с топливом в Крыму возникли в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России, заявляют республиканские власти. Вырастет ли цена на заправках полуострова — РИА Новости Крым поинтересовались у генерального директора одной из компаний-поставщиков Германа Колотова.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, любые прогнозы будут лишними. Колотов рассказал, что цена на топливо определяется производителем и складывается из нескольких важных составляющих. Это — стоимость топлива на Петербургской бирже, железнодорожный тариф на перевозку вагонов, процент кредитования для компаний.

«Компания берет кредит, покупает топливо. Процент ложится в цену. Плюс с Нового года у нас вырастет НДС на два процента, повышается фонд оплаты труда, коммуналка — все это в конечном итоге формирует цену за литр нашего топлива. Поэтому и прогнозы делать сложно», — сказал Колотов.

Сегодня средняя цена на 95-й бензин — 80 рублей, продолжил эксперт и привел в пример соседние государства. Он отметил, что в Литве, Латвии, Польше средняя цена на бензин в два раза выше. На АЗС в Великобритании за литр бензина можно отдать до 200 рублей (в пересчете — ред.).

«Да, цена на топливо растет. Но и АЗС — это тоже живой механизм. Если заправка не будет зарабатывать, она перестанет в себя вкладывать. А у них ведь тоже большие расходы на содержание. Поэтому повышение цены для них — это залог дальнейшего развития», — подытожил Герман Колотов.

Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше