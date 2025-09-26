Что будет с ценами на бензин в Крыму

«Да, цена на топливо растет. Но и АЗС — это тоже живой механизм. Если заправка не будет зарабатывать, она перестанет в себя вкладывать. А у них ведь тоже большие расходы на содержание. Поэтому повышение цены для них — это залог дальнейшего развития», — подытожил Герман Колотов.