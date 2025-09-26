Объемы промышленного производства в Башкирии снизились на 3,3%

Ускорилось падение объемов в коммунальном секторе (включает в себя водоснабжение и водоотведение, обращение с отходами и ликвидацию загрязнений) — если в январе-июле отрицательная динамика составляла 15,9%, то к концу августа снижение достигло 16,1%.