В Набережные Челны на День машиностроения прибыл Рустам Минниханов

Особое внимание привлекло инновационное автостроение ПАО «КАМАЗ». Компания представила новейшую автотехнику поколения К5, включающую два седельных тягача — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902. Эти модели уже завоевали популярность среди российских логистических компаний благодаря своей надежности и современным технологиям. Кроме того, на выставке был представлен тяжелый полноприводный самосвал КАМАЗ-65959, способный работать в самых сложных дорожных условиях. Эта машина находит широкое применение в строительстве, нефтегазовой отрасли и при возведении инфраструктурных объектов.