В Набережные Челны на День машиностроения прибыл Рустам Минниханов

В пятницу, 26 сентября, в Набережные Челны прибыл глава республики Рустам Минниханов, чтобы принять участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню машиностроителя.
Праздник развернулся в Органном зале, где помимо концертной программы гостей ждала выставка современного автотранспорта. Здесь были представлены лучшие образцы техники от ведущих предприятий региона, включая ПАО «КАМАЗ», «ЕлАЗ», «Казаньсельмаш» и «Соллерс Алабуга».
Особое внимание привлекло инновационное автостроение ПАО «КАМАЗ». Компания представила новейшую автотехнику поколения К5, включающую два седельных тягача — КАМАЗ-54901 и КАМАЗ-54902. Эти модели уже завоевали популярность среди российских логистических компаний благодаря своей надежности и современным технологиям. Кроме того, на выставке был представлен тяжелый полноприводный самосвал КАМАЗ-65959, способный работать в самых сложных дорожных условиях. Эта машина находит широкое применение в строительстве, нефтегазовой отрасли и при возведении инфраструктурных объектов.
Вместе с Рустамом Миннихановым экспозицию посетили высокопоставленные гости: заместитель премьер-министра Татарстана, министр промышленности и торговли Олег Коробченко, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
Напомним, на прошлой неделе генеральный прокурор России Игорь Краснов посетил Казань. В аэропорту почетного гостя встретил глава Татарстана Рустам Минниханов.