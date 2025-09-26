В Пермском крае отменят летние и назначат зимние электрички

В Пермском крае начиная с 25 сентября отменят назначенные пять месяцев назад дополнительные «летние» пригородные поезда. Электрички курсировали по нескольким направлениям в дачный сезон. Их назначение было связано с традиционным увеличением пассажиропотока.
По информации Пермской пригородной компании отменят летние электрички: № 6163/6164 «Чусовская — Баская — Чусовская», № 7651/7652 «Баская — Басег», № 6278/6279 «Пермь-2 — Дивья — Пермь-2» (все — последний рейс 29 сентября), № 6017/6018 «Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2» (последний рейс 25 сентября), № 6015/6016 «Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2», № 7168 «Пермь-2 — Кишерть» № 6007 «Кишерть — Верещагино» (все — последний рейс 28 сентября), № 6013 «Пермь-2 — Григорьевская» (последний рейс 4 октября).
В Пермском крае 3 октября 2025 года по 26 апреля 2026 года введут «зимние» пригородные поезда: № 6194 «Пермь-2 — Кунгур» (по пятницам и воскресеньям), № 6011 «Кунгур — Верещагино» (по пятницам и воскресеньям).