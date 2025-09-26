Ричмонд
В мэрии Екатеринбурга раскрыли, когда обновят все троллейбусы

Победитель закупки станет известен в октябре.

В Екатеринбурге в ближайшие месяцы полностью обновят троллейбусный парк. Об этом заявил журналистам замдиректора городского департамента транспорта Николай Вахлов в эфире радио «Город FM 107,6».

Победитель закупки 50 троллейбусов определится в октябре. И затем, в зависимости от возможностей изготовителя, поставки транспортных единиц будут идти до конца нынешнего года либо до февраля. У всех машин будет удлинённый автономный ход. В результате троллейбусный парк полностью обновят.

«И у нас на линии практически везде будут новые машины», — отметил чиновник.