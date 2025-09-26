В донском регионе все марки топлива подорожали во второй половине сентября

К 22 сентября 2025 года в Ростовской области зафиксирован рост цен на все марки автомобильного бензина. Начиная с 15 сентября, литр бензина в среднем подорожал на 75 копеек, поднявшись с 65,01 до 65,76 рубля.
В частности, стоимость АИ-92 увеличилась на 73 копейки — с 60,58 до 61,31 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 78 копеек, поднявшись с 67,36 до 68,14 рубля за литр. Цена на АИ-98 и выше выросла на 63 копейки — с 85,28 до 85,91 рубля за литр.
Дизельное топливо также не осталось в стороне, прибавив в цене 57 копеек. Теперь его стоимость составляет 68,74 рубля за литр, тогда как неделей ранее она составляла 68,17 рубля.
По мнению регионального отделения Центробанка, причиной роста цен на бензин является снижение объемов производства из-за ремонтных работ на ряде нефтеперерабатывающих заводов, что привело к увеличению оптовых цен.
В целом, с начала года автомобильное топливо в Ростовской области подорожало на 10,49%, а месячный прирост составил 2,38%. Для сравнения, в июле 2025 года этот показатель составлял 1,26%, а в июне — 0,46%.
Пользователи социальных сетей делятся своими наблюдениями о высоких ценах на бензин на местных заправках в Ростовской области. Многие отмечают, что цены «космические» и «сильно завышены», выражая обеспокоенность ежедневным ростом цен на топливо.