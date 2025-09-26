В донском регионе все марки топлива подорожали во второй половине сентября

В частности, стоимость АИ-92 увеличилась на 73 копейки — с 60,58 до 61,31 рубля за литр. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 78 копеек, поднявшись с 67,36 до 68,14 рубля за литр. Цена на АИ-98 и выше выросла на 63 копейки — с 85,28 до 85,91 рубля за литр.