В Омске создали беспилотник, который может долететь до соседнего города

Омская компания «РОСПроект», специализирующаяся на разработках в области беспилотной авиации, представила новый рекордный беспилотник — модель «ОМДЖЕТ 03». Об этом рассказали в пресс-службе министерства промышленности и торговли Омской области.
Этот самолёт с вертикальным взлётом и посадкой способен находиться в воздухе до пяти часов без подзарядки, что является выдающимся результатом для его класса и открывает новые перспективы для промышленности и мониторинга. Пролететь он способен 320 километров. Это чуть дальше, чем от Омска до соседнего Петропавловска (286 километров).
Новая модель является усовершенствованием предыдущих версий «ОМДЖЕТ 01» и «ОМДЖЕТ 02», которые уже зарекомендовали себя в геодезии, картографии и строительстве. Благодаря улучшенной аэродинамике и инновационной системе питания инженеры «РОСПроекта» добились значительного увеличения времени полёта.
Также самолёт не требует специальной инфраструктуры и взлетает с любой площадки. Увеличенная автономность открывает новые возможности для применения беспилотника. Он может использоваться для:
- мониторинга крупных объектов, таких как трубопроводы, ЛЭП и железные дороги;
- создания точных карт и 3D-моделей местности для строительства и городского планирования;
- быстрого получения данных для экологического мониторинга и сельского хозяйства.
«Для нас это не просто цифры в техническом паспорте. Пять часов полёта — это реальная экономия времени и ресурсов, решение задач, которые раньше требовали нескольких вылетов», — отметил директор компании Валерий Ярмошик.
«ОМДЖЕТ 03» уже готов к серийному производству.