Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске создали беспилотник, который может долететь до соседнего города

Его будут использовать для строительства и мониторинга.

Источник: предоставлено «РОСПроект»

Омская компания «РОСПроект», специализирующаяся на разработках в области беспилотной авиации, представила новый рекордный беспилотник — модель «ОМДЖЕТ 03». Об этом рассказали в пресс-службе министерства промышленности и торговли Омской области.

Этот самолёт с вертикальным взлётом и посадкой способен находиться в воздухе до пяти часов без подзарядки, что является выдающимся результатом для его класса и открывает новые перспективы для промышленности и мониторинга. Пролететь он способен 320 километров. Это чуть дальше, чем от Омска до соседнего Петропавловска (286 километров).

Новая модель является усовершенствованием предыдущих версий «ОМДЖЕТ 01» и «ОМДЖЕТ 02», которые уже зарекомендовали себя в геодезии, картографии и строительстве. Благодаря улучшенной аэродинамике и инновационной системе питания инженеры «РОСПроекта» добились значительного увеличения времени полёта.

Также самолёт не требует специальной инфраструктуры и взлетает с любой площадки. Увеличенная автономность открывает новые возможности для применения беспилотника. Он может использоваться для:

  • мониторинга крупных объектов, таких как трубопроводы, ЛЭП и железные дороги;
  • создания точных карт и 3D-моделей местности для строительства и городского планирования;
  • быстрого получения данных для экологического мониторинга и сельского хозяйства.

«Для нас это не просто цифры в техническом паспорте. Пять часов полёта — это реальная экономия времени и ресурсов, решение задач, которые раньше требовали нескольких вылетов», — отметил директор компании Валерий Ярмошик.

«ОМДЖЕТ 03» уже готов к серийному производству.