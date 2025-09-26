В Омске создали беспилотник, который может долететь до соседнего города

Этот самолёт с вертикальным взлётом и посадкой способен находиться в воздухе до пяти часов без подзарядки, что является выдающимся результатом для его класса и открывает новые перспективы для промышленности и мониторинга. Пролететь он способен 320 километров. Это чуть дальше, чем от Омска до соседнего Петропавловска (286 километров).