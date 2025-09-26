Ричмонд
Где можно купить бензин Аи-95 и Аи-92 в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе к вечеру 26 сентября на автозаправочных станциях появится бензин марок Аи-95, Аи-95 power и дизтопливо. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Бензовозы развозят топливо по городу, сегодня к 16:00 на всех заправках ТЭС будет топливо следующих марок: Аи-95, Аи-95 power, ДТ», — написал он в своем Telegram-канале.

По информации губернатора, сейчас бензин есть на 13 заправках в Инкермане и Севастополе, а также в селах Верхнесадовое и Орлиное. На четырех заправках имеется бензин марки Аи-92. Список адресов заправочных комплексов Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале.

«По росту цен понятно, что есть объективные издержки, но на отдельных заправках, судя по тому, что вы мне пишете, цены выше средних. Договорились с прокуратурой, что вместе начнем разбираться с заправками, на которых ценообразование вызывает вопросы», — добавил губернатор.

Вся информация будет передана в ФАС, заверил он.

Накануне вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.

Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру субботы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.

