СМИ: Германия «заморозила» все новые разрешения на экспорт оружия Израилю

Германия отказалась одобрять продажу оружия Израилю после того, как 8 августа ввела для Тель-Авива частичный запрет на экспорт вооружений из-за войны в секторе Газа. Об этом в четверг сообщили издания Politico и Deutsche Welle.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Matthias Balk/dpa/picture-alliance/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ограничения на экспорт вооружений в Израиль, введенные канцлером Фридрихом Мерцем 8 августа, привели к тому, что в течение первых пяти недель после этого ни одна из поставок не была одобрена, пишет Politico. В период с 8 августа по 12 сентября «никаких разрешений» выдано не было, сообщило Министерство экономики в ответ на парламентский запрос оппозиционной «Левой партии» (Die Linke).

В письме, направленном заместителем министра экономики Томасом Штеффеном, говорится, что правительство Германии принимает решения «после тщательного изучения в каждом конкретном случае… учитывая соображения внешней политики и политики безопасности, а также требования законодательства».

Тем не менее Германия поставит Израилю оружие и технику, которые были одобрены до 8 августа, отмечает издание.

«Левая партия» в бундестаге призывает к более жесткому запрету на экспорт оружия Израилю:

Политически необходимо полное прекращение всего экспорта вооружений в Израиль, даже тех, которые уже одобрены, и прекращение тесного сотрудничества в области вооружений между Германией и Израилем.

Ульрих Тоден
представитель Министерства обороны ФРГ, член «Левой партии»

В противном случае правительство Германии, согласно международному праву, рискует стать «соучастником преступлений израильских военных против палестинского гражданского населения», предупредил он.

Интернет-издание Stimson обращает внимание на то, что Германия является вторым по величине военным поставщиком Израиля. С октября 2023 года Берлин одобрил военный экспорт в Израиль на сумму более 485 млн евро. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), с 2019 по 2023 год ФРГ поставила Израилю около 30% вооружений, включая корветы Saar-6, противотанковые ракеты Matador, танковые двигатели Merkava, артиллерийские компоненты и оптические прицелы.

По данным Deutsche Welle*, Германия быстро увеличила свою долю на израильском рынке вооружений, в основном за счет военно-морского оборудования, такого как корабли, подводные лодки и торпеды. Правительство Мерца только за первые пять недель у власти одобрило продажу Израилю вооружений почти на 4 млн евро. Поставки, согласно DW, включали огнестрельное оружие, боеприпасы, комплектующие к оружию, специальное оборудование для армии и флота, электронное оборудование и специальные бронированные автомобили.

При этом, как пояснил Марк Фернесс, старший научный сотрудник Немецкого института развития и устойчивости (IDOS) в Бонне, правительство Германии отказывается предоставлять «полностью прозрачную» информацию о том, какое оружие Берлин фактически прекратил поставлять Тель-Авиву с августа этого года. По его словам, немецкое законодательство проводит различие между «военным оружием» и обычными вооружениями и только около 2% немецкого экспорта относится к первой категории.

Критики утверждают, что это делает приостановку Берлином поставок Израилю в значительной степени символической.

Ильяс Салиба, научный сотрудник Берлинского института глобальной публичной политики, назвал частичный запрет Германией поставок оружия Израилю «слишком незначительным и запоздалым». Как полагает Фернесс, заявление Мерца о приостановке поставок выглядит «скорее тактическим ходом, направленным на ограничение негативной реакции во внутренней политике». Аналогичным образом Юрген Макерт, профессор социологии Потсдамского университета, охарактеризовал реакцию Германии на действия Израиля в Газе: «Это пустая болтовня, ложь и политический театр».

* Минюст включил Deutsche Welle в реестр СМИ-иноагентов, ее сайты заблокированы на территории РФ

