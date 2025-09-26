СМИ: Германия «заморозила» все новые разрешения на экспорт оружия Израилю

Ограничения на экспорт вооружений в Израиль, введенные канцлером Фридрихом Мерцем 8 августа, привели к тому, что в течение первых пяти недель после этого ни одна из поставок не была одобрена, пишет Politico. В период с 8 августа по 12 сентября «никаких разрешений» выдано не было, сообщило Министерство экономики в ответ на парламентский запрос оппозиционной «Левой партии» (Die Linke).