Где находятся квартиры за миллион тенге в Казахстане

В регионах Казахстана на рынке недвижимости встречаются необычные предложения — квартиры всего за миллион тенге. Конечно, такие варианты редко можно назвать жильём мечты: они расположены в старых домах, требуют ремонта и серьёзных вложений. Но для тех, кто ищет минимальный вклад в собственное жильё или подыскивает вариант для вложений, это может быть интересным решением. В этой статье El.kz мы собрали подборку самых доступных квартир, чтобы показать, что и такое можно найти на рынке недвижимости.