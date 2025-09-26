Где находятся квартиры за миллион тенге в Казахстане

В регионах Казахстана на рынке недвижимости встречаются необычные предложения — квартиры всего за миллион тенге. Конечно, такие варианты редко можно назвать жильём мечты: они расположены в старых домах, требуют ремонта и серьёзных вложений. Но для тех, кто ищет минимальный вклад в собственное жильё или подыскивает вариант для вложений, это может быть интересным решением. В этой статье El.kz мы собрали подборку самых доступных квартир, чтобы показать, что и такое можно найти на рынке недвижимости.
Двушка в Ботакаре
В посёлке Ботакара Карагандинской области продаётся двухкомнатная квартира площадью 47 квадратных метров. Она находится в доме 1967 года постройки на втором этаже из двух. Жильё не бывшее общежитие, но состояние требует обновления и ремонта. Тем не менее, за миллион тенге это один из самых просторных вариантов.
Маленькая квартира в Курчатове
В Курчатове, Абайской области, можно найти однокомнатную квартиру всего на 18 квадратов. Она расположена на пятом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1973 года постройки. Жильё меблировано, санузел совмещён, установлены пластиковые окна и новая сантехника. Это бывшее общежитие, но двор тихий, а сама квартира — с кухней-студией.
Ещё одна «однушка» в том же доме
В том же доме в Курчатове продаётся ещё одна 18-метровая квартира. Здесь сделан аккуратный ремонт, санузел совмещён, кухня небольшая — около 6 квадратных метров. По сути, это тоже бывшее общежитие, но состояние позволяет заехать сразу, без срочного ремонта.
Двухкомнатная в Экибастузе
Самый интересный вариант — в Экибастузе Павлодарской области. Здесь за миллион тенге предлагают полноценную двухкомнатную квартиру площадью 48 квадратных метров. Дом панельный, 1982 года постройки, квартира расположена на четвёртом этаже пятиэтажки. Есть и балкон, и лоджия, пластиковые окна, комнаты изолированы. В шаговой доступности — школы, детский сад, поликлиника, магазины и аптеки.