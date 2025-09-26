В Сочи подорожает проезд в общественном транспорте

Проезд в общественном транспорте подорожает в Сочи с 1 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.
Стоимость поездки изменится в муниципальных и смежных межрегиональных автобусах, работающих по регулируемому тарифу. На маршрутах городского сообщения проезд составит 48 рублей, на маршрутах пригородного сообщения стоимость будет рассчитываться исходя из формулы 4,47 рубля за пассажиро-километр.
«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, том числе подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт городского автотранспорта, а также необходимостью обновления подвижного состава. Цены на проезд в Сочи не менялись больше года», — говорится в сообщении.
Пассажирам предлагают приобретать проездные билеты длительного пользования. При покупке 60 поездок стоимость за проезд составит 46 рублей, а при приобретении 100 поездок — 45 рублей. При этом все действующие льготы на проезд сохраняются.