В Сочи подорожает проезд в общественном транспорте

«Повышение тарифа связано с ростом себестоимости перевозок, том числе подорожанием топлива, ГСМ, запасных частей, увеличением затрат на техническое обслуживание и ремонт городского автотранспорта, а также необходимостью обновления подвижного состава. Цены на проезд в Сочи не менялись больше года», — говорится в сообщении.