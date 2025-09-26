«Росатом» может наладить производство батарей для электромобилей в Узбекистане

«Росатом» и компания Asaka Motors объявили о начале сотрудничества в сфере локализации производства литийионных аккумуляторных батарей и систем накопления энергии.
Ключевое направление сотрудничества — проработка крупного совместного проекта по созданию в Узбекистане современного производства тяговых аккумуляторов для электромобилей и стационарных систем накопления энергии.
Партнёры планируют определить оптимальные мощности будущей сборочной линии, разработать программу локализации компонентов, выявить потенциальных заказчиков, а также изучить возможности экспорта продукции в другие страны Центральной Азии и на международные рынки.
«Рынок Узбекистана и Центральной Азии демонстрирует высокий интерес к современным системам накопления энергии. Подписанное соглашение — важный первый шаг, который позволит объединить наши компетенции для подготовки масштабного и значимого проекта», — заявила представитель «Росатома» Анастасия Михайлова.
Компания Asaka Motors International основана в 2021 году и занимается официальными поставками автомобилей брендов Hyundai, Exeed, Wuling, Opel, Fiat и Alfa Romeo на рынок Узбекистана.
В январе этого года Asaka Motors запустила собственный автомобильный завод в Сырдарье, где уже собирают коммерческие автомобили китайского бренда Wuling, в частности — модель N111. В ближайшее время компания планирует существенно расширить модельный ряд, добавив кроссоверы и седаны.
Проект по локализации производства батарей в Узбекистане может дать серьёзный толчок развитию электромобильного рынка, создать новые рабочие места и сделать страну ключевым поставщиком современных аккумуляторов в Центральной Азии.
Если проект реализуют, Узбекистан получит не только новые технологии, но и возможность стать экспортёром литиевых батарей — на фоне глобального тренда на электрификацию транспорта и развитие «зелёной» энергетики.