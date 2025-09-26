«Росатом» может наладить производство батарей для электромобилей в Узбекистане

В январе этого года Asaka Motors запустила собственный автомобильный завод в Сырдарье, где уже собирают коммерческие автомобили китайского бренда Wuling, в частности — модель N111. В ближайшее время компания планирует существенно расширить модельный ряд, добавив кроссоверы и седаны.