В Ростовской области увеличатся бюджеты городов и районов

С 1 января 2026 года картина для городов и районов Ростовской области кардинально изменится. Теперь городские бюджеты будут получать 15% от объёма поступлений от НДФЛ, что на 5% выше, чем сейчас. Еще более значительное увеличение ожидает районные бюджеты — отчисления от НДФЛ вырастут вдвое, с 10% до 20%. Доля сельских поселений в общем объёме районного бюджета увеличится с 4% до 6%.