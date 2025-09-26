В Ростовской области увеличатся бюджеты городов и районов

Сегодня прошло 23-е заседание Законодательного собрания Ростовской области. Оно стало отправной точкой в реализации инициатив, озвученных в предвыборной кампании нового главы донского региона Юрия Слюсаря.
Приоритетным вопросом на повестке дня стало внесение по инициативе губернатора изменений в областной закон «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления». Депутаты обсудили увеличение отчислений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в местные бюджеты. Парламентарии считают, что эта мера поможет муниципалитетам стать более самостоятельными и независимыми.
«Задача правительства — обеспечить дополнительные источники для местных бюджетов для решения местных задач. Для того, чтобы эта цель была реализована, мы меняем бюджетные отношения — увеличиваем отчисления в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц», — подчеркнул председатель Заксобрания области Александр Ищенко.
С 1 января 2026 года картина для городов и районов Ростовской области кардинально изменится. Теперь городские бюджеты будут получать 15% от объёма поступлений от НДФЛ, что на 5% выше, чем сейчас. Еще более значительное увеличение ожидает районные бюджеты — отчисления от НДФЛ вырастут вдвое, с 10% до 20%. Доля сельских поселений в общем объёме районного бюджета увеличится с 4% до 6%.
Таким образом, по прогнозам специалистов, к 2026 году районы и города области получат дополнительно почти восемь млрд рублей, что равно увеличению бюджетов примерно на 10−11%.
Депутаты Заксобрания единогласно поддержали проект изменений в областном законе, ведь это решение станет стимулом для развития территорий и позволит местным органам власти эффективнее решать вопросы населения.