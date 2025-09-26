Ричмонд
Лукашенко сказал Путину, чего опасались при строительстве АЭС в Беларуси

Лукашенко рассказал Путину, что произошло после строительства Белорусской АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал президенту России Владимиру Путину, чего опасались в республике при строительстве АЭС, сообщила пресс-служба президента.

Так, белорусский лидер рассказал, что строительство Белорусской АЭС повлияло на развитие всей страны. При этом Лукашенко сказал, о чем изначально переживали в Беларуси.

— У нас не было дефицита энергии (до строительства БелАЭС. — Ред.) Мы переживали, что построим станцию, а что будет дальше, — поделился глава республики.

Затем Лукашенко пояснил, что наличие дополнительных объемов электроэнергии, напротив, привело к развитию целых направлений в экономике. Заметил, что в Беларуси появляется все больше электромобилей, строятся ЭЗС, дома переводятся на электроотопление и электрический подогрев воды.

В свою очередь Путин заметил, что на этом основании можно более активно развивать сферу искусственного интеллекта, создавать дата-центры. И Лукашенко поделился, что в Беларуси на станциях, которые были на газу, в холодном режиме, поддерживая работу, осуществляют майнинг.

— Иностранцы платят деньги в бюджет, и эти станции работают, — сообщил белорусский лидер.

А резюмируя, подметил, что «Газпром» ото всей ситуации не останется в накладе, так как Беларуси закупает и будет закупать почти те же объемы газа, что и ранее.

— Везде сегодня нужен природный газ, — констатировал президент Беларуси.

Еще мы писали о том, что президент Беларуси сказал российскому коллеге, что новая АЭС на востоке Беларуси может обеспечить электроэнергией новые регионы России.

Также Лукашенко и Путин провели переговоры, в том числе обсудив региональные проблемы.

И стало известно меню рабочего завтрака Лукашенко и Путина в Голубой гостиной Кремля: «Белковый омлет с форелью, зеленая гречка с авокадо, творожная запеканка».

