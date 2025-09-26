Курорт «Золотые пески» в Крыму займет 213 гектаров прибрежной территории

При рассмотрении проекта курорта «Золотые пески» обсуждались варианты переноса действующей дороги за пределы железнодорожных путей. Об этом сообщил председатель Совмина Республики Крым Юрий Гоцанюк своем Telegram-канале.
Рекреационный комплекс «Золотые пески» появится в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он даст совместное развитие туристическим кластерам в Саках и Евпатории. Проект на контроле заместителя Министра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.
До 2029 года На западном побережье в рамках проекта «Золотые пески» будет застроено 24 километра береговой линии. Площадь общей стройки −213 гектаров. В районе Евпатории должны появиться 17 гостиниц на 6 тысяч номеров и десятки апартаментных комплексов. Побережье будет осовременено туристическими кластерами и собственной инженерной инфраструктурой.
«Архитектурная концепция включает создание единой набережной, протянувшейся вдоль всей береговой линии, а также открытых и закрытых бассейнов, СПА-зон, аквапарков, спортивных и рекреационных площадок», — сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
Ранее мы писали, что в Крыму готова документация по планированию территорий курорта «Золотые пески». Рекреационный мегакомплекс реализуется при поддержке государства и частных инвесторов. Планируемый объем инвестиций — около 60 млрд рублей.