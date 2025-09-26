Курорт «Золотые пески» в Крыму займет 213 гектаров прибрежной территории

До 2029 года На западном побережье в рамках проекта «Золотые пески» будет застроено 24 километра береговой линии. Площадь общей стройки −213 гектаров. В районе Евпатории должны появиться 17 гостиниц на 6 тысяч номеров и десятки апартаментных комплексов. Побережье будет осовременено туристическими кластерами и собственной инженерной инфраструктурой.