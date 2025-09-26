Запускаются дополнительные рейсы «Афросиаба»: железнодорожники услышали жалобы пассажиров

Проблема с их дефицитом стала едва ли не мемом в соцсетях и источником головной боли для всех, кто планировал поездки между двумя крупнейшими городами страны.
С 3 октября между Ташкентом и Самаркандом запускаются дополнительные рейсы «Афросиаба» (775/776). Теперь еще один поезд помимо тех, что уже есть в расписании, будет курсировать три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.
Расписание дополнительных рейсов:
- Самарканд — Ташкент: отправление из Самарканда в 10:55, прибытие в Ташкент в 13:10.
- Ташкент — Самарканд: отправление из Ташкента в 13:56, прибытие в Самарканд в 16:09.
Остаётся надеяться, что на этом хорошие новости не закончатся — и в скором времени дополнительные рейсы «Афросиаба» будут запущены не только между Ташкентом и Самаркандом, но и в другие города Узбекистана.