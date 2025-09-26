Запускаются дополнительные рейсы «Афросиаба»: железнодорожники услышали жалобы пассажиров

С 3 октября между Ташкентом и Самаркандом запускаются дополнительные рейсы «Афросиаба» (775/776). Теперь еще один поезд помимо тех, что уже есть в расписании, будет курсировать три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям.