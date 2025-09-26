Машиностроение, фармацевтика. Беларусь и Индонезия обозначили перспективы промышленного сотрудничества

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индонезийско-белорусский промышленный, инвестиционный и бизнес-форум состоялся в столице Индонезии Джакарте. В мероприятии в формате видео-конференц-связи приняла участие заместитель председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Елена Малиновская, сообщили БЕЛТА в БелТПП.
Цель форума — содействие взаимовыгодному промышленному сотрудничеству между Индонезией и Беларусью, изучение конкретных возможностей в приоритетных секторах, в частности, в сфере продовольственной безопасности и развития промышленной экосистемы, содействие прямому взаимодействию и налаживанию деловых контактов между индонезийскими и белорусскими компаниями.
На форуме были представлены инвестиционные возможности Индонезии, обозначены потенциальные направления промышленного сотрудничества с Беларусью в таких отраслях, как автомобилестроение, агромашиностроение, фармацевтика, производство цемента, керамики, стекла, бетонного асфальта, кварца, какао.
В мероприятии участвовали также представители бизнеса и промышленных ассоциаций Индонезии и Беларуси, центральных и местных органов власти, атташе по промышленности и представители Индонезии, аккредитованные в Беларуси, институты поддержки инвестиций и финансовые организации.
Первая сессия форума была посвящена возможностям промышленного сотрудничества Беларуси и Индонезии. Стороны рассмотрели особенности торговли и промышленного климата между Индонезией и Беларусью, нюансы инвестиционного сотрудничества, механизм товарной биржи как эффективного инструмента торговли между двумя странами, способы поддержки белорусско-индонезийского взаимодействия и многое другое.
Елена Малиновская в своем выступлении более подробно остановилась на перспективах сотрудничества белорусского бизнеса с Индонезией.
Во второй сессии представители белорусского и индонезийского бизнеса обсуждали вопросы взаимодействия в стратегических секторах — автомобильной промышленности и сельскохозяйственном машиностроении. Третья сессия была посвящена расширению промышленного сотрудничества в таких сферах, как фармацевтическая, цементная, керамическая, стекольная, асфальтобетонная промышленность. -0-