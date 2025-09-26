Машиностроение, фармацевтика. Беларусь и Индонезия обозначили перспективы промышленного сотрудничества

Цель форума — содействие взаимовыгодному промышленному сотрудничеству между Индонезией и Беларусью, изучение конкретных возможностей в приоритетных секторах, в частности, в сфере продовольственной безопасности и развития промышленной экосистемы, содействие прямому взаимодействию и налаживанию деловых контактов между индонезийскими и белорусскими компаниями.