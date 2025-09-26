26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парк высоких технологий объявил набор в программы развития стартап-экосистемы, сообщили БЕЛТА в ПВТ.
ПВТ запускает два разных, но важных направления, которые помогают строить устойчивую экосистему: венчурная академия — для тех, кто хочет грамотно инвестировать в стартапы, и система инкубирования — для команд, готовых привлекать инвестиции и масштабироваться.
Система инкубирования — программа поддержки для стартапов с MVP, первыми клиентами и потенциалом масштабирования. Программа бесплатная и направлена на достижение соответствия вашего продукта рынку и подготовке к привлечению инвестиций. Прием заявок в систему инкубирования продлится до 19 октября. Сам отбор проходит в три этапа: 20 октября — отбор по заявкам, 21−22 октября — интервью онлайн и подписание соглашения. Нахождение в системе инкубирования — 1 год с возможностью продления.
Венчурная академия — бесплатная программа для тех, кто хочет систематизировать свои знания о венчурных сделках. За два месяца участники погрузятся в оценку проектов, юридические нюансы и постинвестиционное управление через менторство и практические задания. ПВТ поможет заложить основу для уверенного входа в мир венчурных инвестиций. Окончание приема заявок — 14 октября, старт — 21 октября.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено. ПВТ отбирает мотивированных участников, готовых погрузиться в процесс. -0-