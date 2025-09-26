Парк высоких технологий объявил набор в программы развития стартап-экосистемы

Система инкубирования — программа поддержки для стартапов с MVP, первыми клиентами и потенциалом масштабирования. Программа бесплатная и направлена на достижение соответствия вашего продукта рынку и подготовке к привлечению инвестиций. Прием заявок в систему инкубирования продлится до 19 октября. Сам отбор проходит в три этапа: 20 октября — отбор по заявкам, 21−22 октября — интервью онлайн и подписание соглашения. Нахождение в системе инкубирования — 1 год с возможностью продления.