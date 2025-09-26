Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе-июле вырос на 2,2%

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе — июле 2025 года достиг $57,6219 млрд и вырос на 2,2% к аналогичному периоду 2024-го. Такие статистические данные опубликованы на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.
Экспорт товаров и услуг в январе — июле составил $28,406 млрд (рост на 1,2% к январю — июлю 2024 года). Объем импорта товаров и услуг составил $29,2159 млрд (рост на 3,1% к аналогичному периоду 2024-го).
В целом сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе — июле 2025 года составило минус $809,9 млн. -0-