Нацбанк: группа по мониторингу экономической ситуации будет иметь прикладную направленность

Он подчеркнул, что у такой группы будет три основных направления работы. «Это анализ конкретных отраслей экономики и происходящих в них процессов, как положительных, так и негативных, конкретных предприятий, которые важны для экономики страны, и ситуации в административно-территориальных единицах, то есть это области. И мы будем предметно отрабатывать регионы по примеру в том числе Оршанского района, как в свое время здесь было. Сфокусированность — на вычленении объективных проблем и предложении оптимальных вариантов конкретных действий для решения этих проблем. И, конечно, будем подсвечивать Президенту реально происходящую картину и тенденции, которые складываются в той или иной сфере. Я хочу, чтобы это было абсолютно объективно, то есть у нас в любом вопросе должны быть и положительные стороны, и отрицательные, если они есть», — разъяснил Роман Головченко. -0-