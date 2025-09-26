Нацбанк: группа по мониторингу экономической ситуации будет иметь прикладную направленность

26 сентября, Орша /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Созданная Нацбанком по поручению главы государства группа, которая будет анализировать ситуацию в экономике, будет меть не информационную, а прикладную направленность. Об этом журналистам во время посещения завода «Легмаш» в Орше сообщил председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
Головченко: правильная стратегия реструктуризации позволила «Легмашу» выйти на достойный уровень развития.
Роман Головченко рассказал, что встанет во главе данной группы. «Мы и до этого проводили серьезный экономический анализ ситуации, складывающейся в экономике, но сейчас немного институализируем это. Я возглавлю эту группу. Там будут работать компетентные специалисты», — проинформировал он.
Глава Нацбанка отметил, что такая структура позволит получить независимое мнение об экономической ситуации в стране. «Глава государства хочет различных взглядов на происходящие в экономике процессы, в том числе альтернативные, но они не должны быть альтернативными ради альтернативы. Задача — быть абсолютно объективным. Я лично вижу для себя, в первую очередь, не информационную направленность этого анализа, а прикладную, потому что самое главное в любом анализе — это четкое вычленение проблем и предложение осмысленных и выверенных вариантов для их решения», — сказал Роман Головченко.
Он подчеркнул, что у такой группы будет три основных направления работы. «Это анализ конкретных отраслей экономики и происходящих в них процессов, как положительных, так и негативных, конкретных предприятий, которые важны для экономики страны, и ситуации в административно-территориальных единицах, то есть это области. И мы будем предметно отрабатывать регионы по примеру в том числе Оршанского района, как в свое время здесь было. Сфокусированность — на вычленении объективных проблем и предложении оптимальных вариантов конкретных действий для решения этих проблем. И, конечно, будем подсвечивать Президенту реально происходящую картину и тенденции, которые складываются в той или иной сфере. Я хочу, чтобы это было абсолютно объективно, то есть у нас в любом вопросе должны быть и положительные стороны, и отрицательные, если они есть», — разъяснил Роман Головченко. -0-
Фото Александра Хитрова.