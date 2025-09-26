День открытых дверей проведет «СтанкоГомель» 27 сентября

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет 27 сентября на ОАО «СтанкоГомель», входящем в «МТЗ-ХолдингГ». Об этом сообщила заместитель директора завода по кадрам и идеологической работе Людмила Герасенко.
«Начиная с 10.00 ждем всех желающих узнать, как работает наше предприятие. В программе — экскурсии по цехам, демонстрация новинок производства и многое другое. Для детей будет работать игровая зона», — перечислила Людмила Герасенко.
Мероприятие приурочено сразу к двум праздникам — Дню машиностроителя и 140-летию со дня основания завода. -0-