Нацбанк утвердил значения расчетных величин стандартного риска на октябрь

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк утвердил значения расчетных величин стандартного риска (РВСР) на октябрь 2025 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Нацбанка.
По сравнению с сентябрем они не изменились. По новым срочным безотзывным банковским вкладам (депозитам) физических лиц в национальной валюте со сроком возврата более года РВСР составляет 15,64% годовых. По новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным юридическим лицам на срок до трех лет включительно, — 13,24% годовых. По новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным юридическим лицам на срок более трех лет, — 12,12% годовых. По новым кредитам в национальной валюте (за исключением льготных), предоставленным физическим лицам, — 19,1% годовых.
Расчетные величины стандартного риска представляют собой инструмент, который используется для обеспечения финансовой стабильности. Как ранее поясняли БЕЛТА в Нацбанке, это один из ограничителей верхнего предела процентных ставок, который рассчитывается следующим образом: средний уровень ставок системно значимых банков плюс некая надбавка (мера разброса). Это дает банкам сигнальный уровень, превышение которого, по мнению Нацбанка и на основании данных самого рынка, считается уже признаком высокорискового поведения. Такое поведение не запрещается Нацбанком, но для этого банкам выдвигаются дополнительные требования по капиталу, формированию резервов — это резервный буфер на случай, если банк в результате рискового поведения столкнется с какими-то трудностями.