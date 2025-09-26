Нацбанк утвердил значения расчетных величин стандартного риска на октябрь

Расчетные величины стандартного риска представляют собой инструмент, который используется для обеспечения финансовой стабильности. Как ранее поясняли БЕЛТА в Нацбанке, это один из ограничителей верхнего предела процентных ставок, который рассчитывается следующим образом: средний уровень ставок системно значимых банков плюс некая надбавка (мера разброса). Это дает банкам сигнальный уровень, превышение которого, по мнению Нацбанка и на основании данных самого рынка, считается уже признаком высокорискового поведения. Такое поведение не запрещается Нацбанком, но для этого банкам выдвигаются дополнительные требования по капиталу, формированию резервов — это резервный буфер на случай, если банк в результате рискового поведения столкнется с какими-то трудностями. -0-