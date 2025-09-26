Беларусь входит в топ-10 стран по доле атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии

«Решение о строительстве Белорусской АЭС, принятое на уровне главы государства в 2008 году, привело к созданию в Беларуси атомной отрасли. Атомная электростанция вырабатывает 40% электрической энергии, которая потребляется в нашей стране. Это очень высокий показатель. Мы входим в десятку стран по доле атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии. Сама по себе атомная станция, кроме энергетического, дала еще и экологический эффект. Тот объем электроэнергии, который выработан на БелАЭС, позволил сократить выбросы углекислого газа нашей страны на 20 млн т. Это колоссальный вклад, который Беларусь вносит в решение мировых экологических проблем», — отметил министр энергетики.