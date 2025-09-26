Беларусь входит в топ-10 стран по доле атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь входит в десятку ведущих стран по доле атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии. Об этом заявил министр энергетики Беларуси Денис Мороз во время пленарной сессии форума «Мировая атомная неделя», сообщает корреспондент БЕЛТА.
«Решение о строительстве Белорусской АЭС, принятое на уровне главы государства в 2008 году, привело к созданию в Беларуси атомной отрасли. Атомная электростанция вырабатывает 40% электрической энергии, которая потребляется в нашей стране. Это очень высокий показатель. Мы входим в десятку стран по доле атомной генерации в общем объеме производства электроэнергии. Сама по себе атомная станция, кроме энергетического, дала еще и экологический эффект. Тот объем электроэнергии, который выработан на БелАЭС, позволил сократить выбросы углекислого газа нашей страны на 20 млн т. Это колоссальный вклад, который Беларусь вносит в решение мировых экологических проблем», — отметил министр энергетики.
Появление в экономике и промышленности этого надежного, безопасного и устойчивого источника энергии позволило сформировать такие тарифы на энергетические ресурсы, которые стимулируют потребление электрической энергии, считает он. «Это, в свою очередь, приводит к тому, что снижаются затраты реального сектора на производство своей продукции, повышается ее конкурентоспособность и растет устойчивость экономики», — обратил внимание Денис Мороз.
Немаловажным, по его мнению, является тот факт, что благодаря атомной станции в стране появились направления потребления электрической энергии, которых ранее не существовало. «В первую очередь, электрическая энергия используется для нужд отопления и горячего водоснабжения. До появления атомной станции в Беларуси в целом не рассматривался этот источник энергии как возможность повышения комфорта. А сегодня сотни тысяч людей пользуются электрической энергией для отопления своего жилья», — пояснил Денис Мороз.
Министр подчеркнул, что с госкорпорацией «Росатом» в стране выстроено взаимодействие в области цифровизации, ядерной медицины, которая тоже оказывает большое влияние на условия жизни, безопасность людей, на их здоровье. «Скоро мы совместно откроем в Беларуси новый центр аддитивных технологий. Это тот широкий спектр технологий, который пришел в нашу страну и работает на укрепление экономики», — подытожил он. -0-