26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ «Минск» уже в этом году могут наладить производство грузовиков MAZ-MAN. Речь об этом шла на рабочей встрече руководства администрации и резидента ООО «М1М4», сообщили БЕЛТА в столичной СЭЗ.