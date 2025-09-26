26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ «Минск» уже в этом году могут наладить производство грузовиков MAZ-MAN. Речь об этом шла на рабочей встрече руководства администрации и резидента ООО «М1М4», сообщили БЕЛТА в столичной СЭЗ.
Компания ООО «М1М4» реализует инвестпроект по строительству и обслуживанию производственно-сервисного предприятия для грузовых автомобилей.
Стороны обсудили ключевые моменты реализации плана строительства нового завода. Основное внимание уделили срокам завершения строительных работ и запуску производства. Участники подчеркнули важность быстрого продвижения проекта и отметили заинтересованность резидента в успешном выполнении всех обязательств в достижении намеченных целей.
Завод планируется запустить в эксплуатацию в течение двух лет, что позволит создать новые рабочие места и укрепить экономическое развитие региона.
Кроме того, было рассмотрено перспективное инвестиционное предложение по запуску производства грузовой техники MAZ-MAN в качестве резидента СЭЗ «Минск». Собственником предприятия высказано намерение уже в этом году наладить производство на площадке промышленной зоны Шабаны.
В ходе переговоров было принято решение представить в администрацию бизнес-план для оценки инвестиционного предложения. -0-