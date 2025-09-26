Ричмонд
Семинар «СМИ как инструмент продвижения национального экспорта» проведет БелТПП 16 октября

Семинар состоится в самом сердце медиапространства страны — Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Это позволит участникам со стороны бизнеса погрузиться в рабочую атмосферу телерадиокомпании и придаст мероприятию уникальность.

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелТПП впервые проведет семинар «СМИ как инструмент продвижения национального экспорта» 16 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе палаты.

Актуальные темы: внедрение и применение рабочих медиаинструментов, эффективное использование социальных сетей для продвижения национального экспорта, PR-стратегии в продвижении бренда, рассмотрение успешных примеров коммуникаций, алгоритмы первых шагов в медиа и многое другое.

Спикерами семинара выступят представители ведущих печатных и аудиовизуальных СМИ Беларуси и России, пресс-секретари и РR-менеджеры крупных белорусских предприятий, блогеры.

Мероприятие станет полезным для руководителей предприятий, специалистов по связям с общественностью, пресс-секретарей, специалистов службы маркетинга и внешнеэкономических отделов предприятий и организаций.

Торжественным моментом станет церемония награждения победителей конкурса среди представителей средств массовой информации «Развитие экспортного потенциала Беларуси».-0-