На Кипре нашли новое крупное месторождение газа: запасы метана превысили 250 млрд кубометров

Кипр объявил о находке нового крупного месторождения природного газа, которое, по предварительным оценкам, может содержать до 255 миллиардов кубометров углеводородного ресурса. Об этом сообщил министр энергетики Республики Йоргос Папанастасиу.
Обнаружение месторождения открывает перспективы для значительного увеличения энергетической независимости страны, подчеркнул Папанастасиу. Правительство уже начало консультации с американской нефтяной компанией ExxonMobil, ожидая от нее представления детального плана разработки и добычи газа.
После получения предложений от компании власти Республики Кипр планируют рассмотреть и утвердить стратегию освоения нового месторождения.
KP.RU также рассказывал об обнаружении на северо-западе Польши крупнейших в истории страны залежей нефти и газа, которые одновременно стали одними из самых больших месторождений в Европе. В пробуренной скважине в Балтийском море нашли около 22 млн тонн сырой нефти и 5 млрд кубометров товарного природного газа.