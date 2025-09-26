На Кипре нашли новое крупное месторождение газа: запасы метана превысили 250 млрд кубометров

KP.RU также рассказывал об обнаружении на северо-западе Польши крупнейших в истории страны залежей нефти и газа, которые одновременно стали одними из самых больших месторождений в Европе. В пробуренной скважине в Балтийском море нашли около 22 млн тонн сырой нефти и 5 млрд кубометров товарного природного газа.