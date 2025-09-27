Нацбанк сохранил курс евро и курс доллара на 27 сентября

Национальный банк определил курс валют на 27 сентября, субботу. В частности, курс доллара, курс евро и курс российского рубля сохранены в значениях, установленных перед выходными.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на субботу, 27 сентября, Национальный банк установил такие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0368 белорусского рубля, 1 евро — 3,5670 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6386 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, которые действовали в пятницу, 26 сентября, курс доллара, курс евро и курс российского рубля в субботу, 27 сентября, не поменялись.
Тем временем Мингорисполком сказал, что отопление включается в Минске с 25 сентября.