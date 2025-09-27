Россиянам рассказали, как к 2026 году изменится оформление налогового вычета на «Госуслугах»

К началу 2026 года сервис «Госуслуги» станет более удобным для оформления налоговых вычетов на недвижимость и транспорт. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«К началу 2026 года планируется внедрить сервис, который позволит гражданам получать уже готовый рассчитанный налог при продаже недвижимости или транспорта», — рассказал Якубовский.
Как уточнил депутат, с 2026 года заявители смогут в реальном времени отслеживать ход камеральных проверок и момент перехода к выплатам через специальный сервис.
Накануне стало известно, что россияне стали активно использовать новый способ входа в «Госуслуги». Так, замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что в мессенджере Max была разработана функция повышения безопасности учетных записей на портале «Госуслуги», которая также используется как альтернативный способ авторизации. По данным на текущий момент, этой опцией воспользовались около миллиона граждан России.