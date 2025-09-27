Россиянам рассказали, как к 2026 году изменится оформление налогового вычета на «Госуслугах»

Накануне стало известно, что россияне стали активно использовать новый способ входа в «Госуслуги». Так, замглавы Минцифры Олег Качанов отметил, что в мессенджере Max была разработана функция повышения безопасности учетных записей на портале «Госуслуги», которая также используется как альтернативный способ авторизации. По данным на текущий момент, этой опцией воспользовались около миллиона граждан России.