В России предложили сохранить льготную ипотеку для семей: подробности

«Комитет Госдумы по защите семьи полностью поддерживает идею снижения процентной ставки (вплоть до ее обнуления) для многодетных семей», — следует из текста обращения.
Как отмечается в документе, Минфин рассматривает градацию ипотечных ставок по числу детей: 12% для одного ребенка, 6% для двух и 2−4% для трех и более детей.
Кроме этого, Останина также выступила с инициативой о запрете пересмотра процентной ставки в сторону увеличения для семей, которые уже воспользовались программой семейной ипотеки.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, подразумевающий бесплатную выдачу земельных участков семьям с детьми и долгим браком.