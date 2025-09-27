Ричмонд
В России предложили сохранить льготную ипотеку для семей: подробности

В Госдуме хотят сохранить льготную ставку по ипотеке для семей с одним ребёнком.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила в Минфин РФ обращение с инициативой сохранения льготной ипотечной ставки в размере 6% для семей с одним ребенком. Копия документа находится в распоряжении РИА Новости.

«Комитет Госдумы по защите семьи полностью поддерживает идею снижения процентной ставки (вплоть до ее обнуления) для многодетных семей», — следует из текста обращения.

Как отмечается в документе, Минфин рассматривает градацию ипотечных ставок по числу детей: 12% для одного ребенка, 6% для двух и 2−4% для трех и более детей.

Кроме этого, Останина также выступила с инициативой о запрете пересмотра процентной ставки в сторону увеличения для семей, которые уже воспользовались программой семейной ипотеки.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, подразумевающий бесплатную выдачу земельных участков семьям с детьми и долгим браком.